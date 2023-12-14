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Видеообзор первой в карьере Жюстин Бреза-Буше победы в спринте

Видеообзор первой в карьере Жюстин Бреза-Буше победы в спринте
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Чемпионка зимних Олимпийских игр 2022 года, французская биатлонистка Жюстин Бреза-Буше выиграла спринтерскую гонку на третьем этапе Кубка мира – 2023/2024 в Ленцерхайде (Швейцария). Второе место с отставанием в 12,2 секунды заняла четырёхкратная чемпионка мира, норвежка Ингрид Ландмарк Тандреволд, а замкнула тройку лидеров, проиграв Бреза-Буше 17,2 секунды, итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци. По ходу гонки все призёры не допустили ни одной ошибки на огневых рубежах.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором этой гонки.

Биатлон. Кубок мира. Ленцерхайде, третий этап
Женщины. Спринт, 7,5 км

1. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 22:13,0 (ноль промахов).
2. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) +12,2 секунды (0).
3. Лиза Виттоцци (Италия) +17,2 (0).

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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