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Мужчины. 12.5 км Гонка преследования. Прямая трансляция
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16:40 Мск
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Фото: Роджер Федерер посетил гонку на этапе Кубка мира по биатлону в Швейцарии

Фото: Роджер Федерер посетил гонку на этапе Кубка мира по биатлону в Швейцарии
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Швейцарский теннисист, 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Роджер Федерер в качестве зрителя посетил гонку преследования среди мужчин, проходившую в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону в Ленцерхайде (Швейцария). После окончания соревнований спортсмен пообщался с французом Эмильеном Жакленом и норвежцем Тарьеем Бё в вип-зоне.

Фото: Социальные сети

Фото: Социальные сети

Отметим, что победителем пасьюта стал пятикратный олимпийский чемпион из Норвегии Йоханнес Бё. Второе и третье места заняли два других норвежца — Эндре Стрёмсхейм и Стурла Холм Легрейд.

Напомним, 42-летний Роджер Федерер завершил профессиональную теннисную карьеру в сентябре 2022 года после обострения травмы колена.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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