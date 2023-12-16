Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Видео победы Йоханнеса Бё в пасьюте на этапе Кубка мира в Ленцерхайде

Видео победы Йоханнеса Бё в пасьюте на этапе Кубка мира в Ленцерхайде
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 16 декабря, в Ленцерхайде (Швейцария) в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону прошла мужская гонка преследования. Победителем в ней стал пятикратный олимпийский чемпион из Норвегии Йоханнес Бё, допустивший на огневых рубежах три ошибки.

За серебро на финише боролись ещё два норвежца — Эндре Стрёмсхейм и Стурла Холм Легрейд. Сильнее оказался Стрёмсхейм, который финишировал с отставанием от Бё в 24,7 секунды с двумя промахами на стрельбе. Легрейд же замкнул тройку лидеров (+29,1, один промах).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором победного для Йоханнеса Бё пасьюта в Ленцерхайде.

Биатлон. Кубок мира. Ленцерхайде, третий этап
Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 32:30,0 (три промаха).
2. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия) +24,7 секунды (2).
3. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +29,1 (1).

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

Материалы по теме
Молодой норвежец потерял обойму на последнем рубеже, но вырвал на финише серебро! Как?!
Молодой норвежец потерял обойму на последнем рубеже, но вырвал на финише серебро! Как?!
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android