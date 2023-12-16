Видео победы Йоханнеса Бё в пасьюте на этапе Кубка мира в Ленцерхайде

Сегодня, 16 декабря, в Ленцерхайде (Швейцария) в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону прошла мужская гонка преследования. Победителем в ней стал пятикратный олимпийский чемпион из Норвегии Йоханнес Бё, допустивший на огневых рубежах три ошибки.

За серебро на финише боролись ещё два норвежца — Эндре Стрёмсхейм и Стурла Холм Легрейд. Сильнее оказался Стрёмсхейм, который финишировал с отставанием от Бё в 24,7 секунды с двумя промахами на стрельбе. Легрейд же замкнул тройку лидеров (+29,1, один промах).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором победного для Йоханнеса Бё пасьюта в Ленцерхайде.

Биатлон. Кубок мира. Ленцерхайде, третий этап

Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 32:30,0 (три промаха).

2. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия) +24,7 секунды (2).

3. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +29,1 (1).

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