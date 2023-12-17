Бреза-Буше — о второй подряд победе в Ленцерхайде: моя дочь здесь, она приносит мне удачу

Французская биатлонистка, олимпийская чемпионка Жюстин Бреза-Буше прокомментировала свою вторую подряд победу на третьем этапе Кубка мира в Ленцерхайде (Швейцария). В субботу, 16 декабря, спортсменка стала победительницей гонки преследования, допустив по ходу дистанции три ошибки на огневых рубежах.

«Публика сегодня была потрясающей. Я действительно получаю удовольствие от соревнований здесь, в Швейцарии. Это была тяжелая гонка, но мне удалось сосредоточиться на себе. Моя дочь здесь, она приносит мне удачу. Я мечтала о победе в спринте и гонке преследования, это много значит для меня», — приводит слова спортсменки пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

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