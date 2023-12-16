Норвежцев обуяла спортивная злость. Они обставили немцев и заняли весь пьедестал на КМ

В швейцарском Ленцерхайде снова творятся чудеса. Норвежцев, как и предполагалось, охватила спортивная злость после неудачного спринта. Они обыграли весь состав сборной Германии и заняли привычные для себя и болельщиков позиции – в первой пятёрке оказались сразу четыре норвежца. Единственный, кто смог составить им хоть какую-то конкуренцию – швед Понсилуома, но до медалей он не добрался, оставшись с деревяшкой.

Две биатлонные державы

Впервые с начала сезона в мужской личной гонке победу одержал спортсмен, который ранее уже поднимался на высшую ступень пьедестала. Йоханнес Бё вплоть до первой стрельбы шёл вместе с Бенедиктом Доллем, своих преследователей они держали на расстоянии. Но уже на первом рубеже немец допустил промах. Это позволило чисто отстрелявшемуся Йоханнесу единолично возглавить гонку с преимуществом более 17 секунд.

Как и Долль, Филипп Наврат, выигравший бронзу в спринте, сделал один промах, что отодвинуло его на пятую позицию. Вперёд он пропустил чисто отстрелявшихся норвежца Стурлу Легрейда и немца Йоханнеса Кюна.

С каждым метром дистанции Йоханнес всё больше отдалялся от преследователей. Но на втором рубеже он промазал четвёртым выстрелом и позволил остальным сократить отрыв. Этим шансом не воспользовался Бенедикт Долль: два промаха выбили немца из борьбы. Зато Легрейд и Кюн вновь были безупречны, и их отставание сократилось до 23 секунд.

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Первая десятка после второго рубежа наглядно демонстрировала, какие страны на данный момент являются главными биатлонными державами мира. Пять норвежцев и пять немцев – это даже выглядит как-то нереально.

Смена лидера

Удивительно, но среди пятерых норвежцев не оказалось Тарьея Бё – лидера текущего сезона. Первую стрельбу он провёл чисто, но два промаха на втором огневом рубеже отбросили его даже из второго десятка.

Однако после неудач Тарьей взял себя в руки и отстрелялся на ноль на первой стойке, что позволило ему подняться на 15-ю позицию. А в это время сменился лидер гонки. Первые два выстрела Йоханнеса Бё ушли мимо цели, а Стурла сделал третий ноль и вышел на первую позицию. Правда, далеко от Бё он не убежал – их разделяли всего четыре секунды.

При этом в тройку неожиданно ворвался молодой норвежец Эндре Стрёмсхейм, стартовавший в этой гонке 12-м. До четвёртой позиции добрался и Ветле Шоста Кристиансен, который из рук вон плохо провёл спринт, финишировав только 16-м. Четыре норвежца в лидерах – привычная история. А вот немцы разочаровывали: в топ-10 остались только Хорн и Кюн.

Что творят норвежцы?

Перед финишной стрельбой Бё-младший вплотную подошёл к Стурле, но обгонять его не собирался. На рубеж они пришли втроём, захватив с собой и Стрёмсхейма. Пока первые двое стреляли, с Эндре творилось что-то странное. Он снял лыжи, потом вновь надел их, встал на коврик и только после этого начал стрелять. Уже потом стало ясно, что норвежец обронил обойму, которая вылетела за пределы линии стрельбы. Парень снял лыжи, чтобы дотянуться до неё, не спускаясь на линию огня, и потерял огромное количество времени.

Впрочем, побороться с Йоханнесом он и не смог бы: Бё идеально справился с последней стойкой и на финише спокойно приветствовал трибуны. А вот Стурла, как и Эндре, ошиблись по одному разу. Их ожидала борьба за серебро. Кристиансен, как и в спринте, не справился с нервами и трижды промазал, поэтому четвёртым стал чисто стрелявший швед Мартин Понсилуома.

Особой борьбы на финише так и не случилось. Эндре Стрёмсхейм включил реактивную скорость. По этому показателю на последнем круге он выиграл у Легрейда 22 секунды. Вице-лидер прошлого сезона просто сдался. А Эндре в итоге завоевал свою первую личную медаль на Кубке мира и очень эмоционально отметил это, пересекая финишную черту.

Понсилуома сохранил четвёртую позицию, а Йоханнес Дале-Скьевдаль, ушедший восьмым с последней стрельбы, смог подняться на пятую позицию. Добился прогресса и Тарьей Бё – с 11-го места после финальной стойки он добрался до восьмого и замкнул пятёрку норвежцев в первом десятке.

Правда, после двух гонок в ранге лидера Кубка мира своей жёлтой майки Тарьей всё же лишился. Турнирную таблицу возглавил Йоханнес, который теперь будет донашивать майку за старшим братом.