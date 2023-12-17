Эльвира Эберг — о победе над сестрой Ханной на КМ: последний подъём лучше подходил мне

Шведская биатлонистка Эльвира Эберг, олимпийская чемпионка и двукратный серебряный призёр Олимпиад, высказалась о своей победе над сестрой Ханной, двукратной олимпийской чемпионкой, на финише масс-старта на третьем этапе Кубка мира в Ленцерхайде (Швейцария). По итогам гонки Эльвира Эберг стала второй, уступив победительнице, француженке Жюстин Бреза-Буше, 5,5 секунды, Ханна Эберг же финишировала третьей, проиграв лидеру гонки 10,6 секунды.

«Перед последним рубежом я решила не торопиться на стрельбе. Понимала, что рядом будут те, кто может отработать чисто, и важно отстрелять так же — тогда я смогу их догнать. Я поработала над последними двумя выстрелами.

Мы с Ханной провели много сложных интервальных тренировок и знаем сильные и слабые стороны друг друга. Последний длинный подъём лучше подходил мне, чем сестре, и у меня было небольшое психологическое преимущество», — приводит слова Эльвиры Эберг SVT.

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