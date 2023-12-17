«Эльвира была немного сильнее». Ханна Эберг — о третьем месте в масс-старте

Шведская биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка Ханна Эберг прокомментировала своё третье место в масс-старте на третьем этапе Кубка мира в Ленцерхайде (Швейцария). Спортсменка боролась за победу до самого финиша, однако проиграла 10,6 секунды выигравшей гонку француженке Жюстин Бреза-Буше и 5,1 секунды своей младшей сестре — Эльвире Эберг.

«Я держалась за Эльвирой, но последняя часть дистанции была очень трудна. Она была немного сильнее.

Было очень приятно закрыть мишени последними выстрелами и включиться в борьбу за подиум. В этом году места на подиуме достаются с трудом. Сегодня я сохраняла спокойствие и добилась того, чего хотела», — приводит слова Ханны Эберг издание SVT.

Биатлон. Кубок мира, третий этап, Ленцерхайде

Масс-старт, 12,5 км. Женщины

1. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 36.04,6 (0 промахов).

2. Эльвира Эберг (Швеция) — отставание 5,5 секунды (2).

3. Ханна Эберг (Швеция) +10,6 (2).

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