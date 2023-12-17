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Йоханнес Бё — о победе в масс-старте: я просто навёрстываю упущенное

Йоханнес Бё — о победе в масс-старте: я просто навёрстываю упущенное
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Норвежский биатлонист, пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бё прокомментировал итоги масс-старта, проходившего в рамках третьего этапа Кубка мира в Ленцерхайде (Швейцария). Бё выиграл гонку, совершив две ошибки на стрельбе.

«Я просто навёрстываю упущенное. У меня появился второй шанс, и я использовал его на последней стрельбе. Благодаря этому мне удалось выиграть гонку», — приводит слова Йоханнеса Бё NRK.

Весь подиум заняли представители Норвегии. Йоханнес Дале, уступивший Бё 14,6 секунды с промахом на заключительном огневом рубеже, стал вторым. Замкнул тройку призёров трёхкратный олимпийский чемпион Тарьей Бё, который проиграл Йоханнесу 21,8 секунды и один раз ошибся на стрельбе.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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