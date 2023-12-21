Бьорндален: физическая форма Ботна сравнима с формой Йоханнеса Бё

Восьмикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира легендарный норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален высказался о новичке основной сборной Норвегии биатлонисте Йохан-Олаве Ботне.

«Говорят, Ботн тренируется более 100 часов в месяц. Выступать на соревнованиях, имея такой плотный тренировочный график, — это то, чего никто никогда не делал. Если бы я тренировался более 100 часов в месяц, я бы ни за что не продержался так долго.

Ботн выиграл всё на Кубке IBU, его физическая форма сравнима с формой Йоханнеса Бё. Вопрос в том, сможет ли он психологически адаптироваться к соревнованиям уровня Кубка мира и показать хорошую стрельбу. Думаю, у него огромный потенциал», — приводит слова Бьорндалена Fondo Italia.

Напомним, Ботн впервые выступит на Кубке мира на этапе в Оберхофе (Германия), который пройдёт с 4 по 7 января 2024 года.