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Самуэльссон — о восстановлении после коронавируса: важно не спешить возвращаться рано

Самуэльссон — о восстановлении после коронавируса: важно не спешить возвращаться рано
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Шведский биатлонист, олимпийский чемпион Себастиан Самуэльссон высказался о своём восстановлении после перенесённого коронавируса, из-за которого спортсмен пропустил несколько гонок на Кубке мира.

«Сейчас, даже если я выиграю все оставшиеся гонки на Кубке мира, а Йоханнес Бё везде будет вторым, я всё равно не смогу победить в общем зачёте. Очевидно, иметь много очков на Кубке мира — большое преимущество. Пропустить много гонок будет дорого стоить, вместо них уже не будет никаких соревнований. Но я ничего не могу с этим сделать: я пытался сохранить своё здоровье, но заболел. Это может случиться со всеми.

Но важно не спешить возвращаться слишком рано.В прошлом году я допустил эту ошибку в Анси и стал последним в масс-старте. Я болел десять дней, не думаю, что у меня есть сейчас много времени. Хотел бы иметь возможность тренироваться в канун Рождества и Нового года и суметь вернуться сильным в Оберхофе», — приводит слова спортсмена SVT.

Напомним, сейчас Себастиан Самуэльссон идёт в общем зачёте Кубка мира на десятом месте, имея в активе 281 очко. Он уступает лидеру, Йоханнесу Бё, 203 очка рейтинга.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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