Сборная Норвегии убрала из состава олимпийского чемпиона. Чем провинился Кристиансен

На этапе в Оберхофе в сборной дебютирует молодой Йохан-Олав Ботн, который заменит более опытного и титулованного Ветле.

Норвежская биатлонная сборная настолько сильна, что им приходится отказываться от олимпийского чемпиона Ветле Шоста Кристиансена, который занимает седьмую (!) позицию в общем зачёте. Его место в команде займёт Йохан-Олав Ботн, лидирующий в Кубке IBU с огромным отрывом.

В это очень непросто даже поверить!

«Недостаточно просто подниматься на подиумы»

Доминирование сборной Норвегии на Кубке мира по биатлону вредит даже ей самой. Под угрозой вылета оказываются многолетние лидеры команды.

После первого этапа Кубка мира в Эстерсунде сборную чуть не покинул вице-лидер прошлого сезона Стурла Холм Легрейд. Шанс реабилитироваться ему всё же дали, и он смог взять себя в руки и даже сохранить место в эстафетной четвёрке, с чем был не согласен легендарный Уле-Эйнар Бьорндален.

А после этапа в Ленцерхайде реальное наказание за неудачное по меркам норвежцев выступление понёс Ветле Шоста Кристиансен. В Швейцарии он занял 16-е место в спринте, 14-е – в гонке преследования и пятое – в масс-старте. Норвежца, который принёс сборной золотую эстафетную медаль Пекина и занял третье место по итогам общего зачёта сезоне-2022/2023, лишили места в основной команде за то, что он лишь раз попал в топ-10. Поразительно!

«Ребятам сейчас действительно тяжело на вершине. Несмотря на то что этой зимой за плечами у нескольких биатлонистов были чрезвычайно сильные выступления, это всё же не гарантирует им место в команде на Кубке мира», – говорит спортивный директор сборной Норвегии Пер Арне Ботнан.

За прошедшие три этапа Кристиансен уже успел подняться на пьедестал почёта. В гонке преследования в Эстерсунде он стал лучшим из норвежцев, финишировав с бронзой, и ещё трижды входил в топ-10 по итогам личных гонок. В общем зачёте Ветле занимает седьмую позицию – отличный результат, если не учитывать, что его товарищи по команде Йоханнес и Тарьей Бё, Йоханнес Дале-Шевдал, Эндре Стрёмсхейм и Стурла Легрейд занимают первые пять позиций. Между ними и Кристиансеном на шестой строчке расположился немец Филипп Наврат – лидер своей сборной.

«Ужасно это говорить, но у него худший рейтинг. На самом деле, уже недостаточно просто занимать место на подиуме или попадать в топ-6. Спортсмен почти каждый раз должен быть на подиуме. Вот насколько это стало сложно. Тренерам, которым приходится делать такой выбор, очень нелегко. Это настолько тяжело, что нам приходится отказываться от одного из лучших биатлонистов мира», – объясняет Ботнан.

«Мы должны дать Ботну шанс»

В Оберхофе место Кристиансена в составе команды займёт молодой Йохан-Олав Ботн. 24-летний спортсмен лидирует в Кубке IBU с огромным отрывом в 224 очка. Кстати, во втором биатлонном эшелоне первые четыре позиции общего зачёта тоже занимают исключительно норвежцы.

Впервые Ботн завил о себе в Бейтостолене перед началом сезона. Тогда он опередил всю основу сборной и даже претендовал на попадание в команду на первый этап Кубка мира в Швеции. Однако выбор тренерского штаба пал на Вебьёрна Сёрума, а Ботн отправился на Кубок IBU.

«Ботн – очень сильный биатлонист, он очень хорошо выступил на Кубке IBU, и на его счету практически одни победы. Мы должны дать ему возможность попробовать себя на Кубке мира, поэтому он получит шанс в Оберхофе», – говорит спортивный директор сборной Норвегии.

«Вылет из сборной Ветле хорошо показывает, насколько высок сейчас уровень норвежского мужского биатлона. Это правильно, что у Ботна есть шанс. Возможно, он может поблагодарить за это немца Филиппа Хорна, потому что тот приехал прямо с Кубка IBU и занял четвёртое место в спринте в Швейцарии», – размышляет биатлонный эксперт NRК Ола Лунде.

Йохан-Олав Ботн Фото: Grega Valancic/GettyImages

Вместе с тем Лунде отмечает, что удивлён такому решению норвежцев:

«Я очень удивлен, потому что элитным биатлонистам много раз отдавали предпочтение. Попасть в сборную на Кубок мира было практически невозможно, особенно ярко это было показано в случае с Эндре Стрёмсхеймом перед Рождеством в прошлом году. Он должен был занять место Тарьея Бё, но этого не произошло», – вспоминает эксперт.

Напомним, Стрёмсхейм прошлой зимой тоже уверенно лидировал на Кубке IBU. В это время трудности на Кубке мира испытывал старший Бё. Эндре даже возмущался из-за несправедливости, но и это не помогло. В текущем сезоне Стрёмсхейм попал в основу по личной квоте как победитель Кубка IBU и сразу закрепился в основе. Сейчас он занимает четвёртую позицию в общем зачёте. А Тарьей Бё оправдал доверие тренеров и в текущем сезоне даже надевал жёлтую майку лидера в свои 35 лет.

Ботну в этом плане повезло больше. До его старта на элитном уровне осталось совсем немного времени, и он уже строит планы на свои дебютные гонки.

«Я вижу, что все участники Кубка мира от Норвегии завоёвывают подиумы каждые выходные, так что мне нужно хорошо выступить в двух гонках. И я думаю, что это должен быть как минимум подиум», – говорит Йохан-Олав.

Кстати, Вебьёрн Сёрум, который вместо Ботна занял место в главной сборной перед началом сезона, тоже покидает состав сборной и отправляется на Кубок IBU. Норвежец отлично выступил на первом этапе в Эстерсунде, где занял третье место в спринте. Однако все понимают, что для Норвегии этого мало.

Ну а что касается Кристиансена, то он пропустит только один этап, место в составе сборной в Рупольдинге ему уже гарантировано. Так что сразу после Оберхофа норвежскую команду ждёт очередная ротация.