«Рождество с детьми». Йоханнес Бё опубликовал забавные фото

Пятикратный олимпийский чемпион, 17-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё опубликовал в социальных сетях забавное рождественское фото.

«Выяснил на собственном примере, что Рождество с детьми тяжелее гонок. Счастливого Рождества», — подписал фото Йоханнес.

Фото: из личного архива Йоханнеса Бё

Фото: из личного архива Йоханнеса Бё

Напомним, 30-летний Йоханнес — дважды отец. Он и его супруга Хедда Дэли Бё в начале июля 2023 года во второй раз стали родителями. На свет появилась девочка, которую назвали Софией. У пары также есть сын Густав, появившийся на свет 13 января 2020 года.

Йоханнес Бё на момент перерыва на новогодние праздники является лидером общего зачёта Кубка мира (484 очка). Его ближайший преследователь — брат Тарьей — отстаёт от него на 73 очка.