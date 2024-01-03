Падин: Серохвостов — талантливый спортсмен, но он принимает много неоправданных решений

Тренер сборной России по биатлону Андрей Падин поделился мнением о чемпионе России в спринте Данииле Серохвостове.

«Серохвостов — талантливый спортсмен, очень талантливый. Но он принимает много нестандартных, не всегда оправданных решений и берётся комментировать некоторые моменты, которые, на мой взгляд, не стоило бы обсуждать.

Серохвостов, как бы сильно он на меня ни обижался за эти слова, не выигрывает всё подряд, как Вероника Степанова. Если взять один из недавних стартов на этапе Кубка России в Уфе — в масс-старте он шёл лидером, а на последней стойке поймал три круга. Для спортсмена, который претендует на роль российского Йоханнеса Бё, непозволительно стрелять три промаха на одном рубеже», — приводит слова тренера RT.

Напомним, в рамках второго этапа Альфа-Банк Кубка Содружества – 2023/2024 по биатлону в Уфе Серохвостов стал победителем пасьюта. Спортсмен преодолел дистанцию за 35.50,1, допустив четыре промаха.