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Мужчины. 12.5 км Гонка преследования. Прямая трансляция
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16:40 Мск
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Серохвостов выиграл пасьют на 2-м этапе Кубка Содружества, Латыпов с 7 промахами стал 3-м

Серохвостов выиграл пасьют на 2-м этапе Кубка Содружества, Латыпов с 7 промахами стал 3-м
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В Уфе прошла мужская гонка преследования в рамках второго этапа Альфа-Банк Кубка Содружества – 2023/2024 по биатлону. Победителем пасьюта стал 24-летний российский биатлонист Даниил Серохвостов, который по итогам спринта был вторым. За Серохвостовым к финишу пришёл Кирилл Бажин. Тройку призёров замкнул трёхкратный призёр Олимпиады-2022 Эдуард Латыпов.

Напомним, стартовый лист гонки преследования формируется из финишного протокола спринта.

Биатлон. Кубок Содружества, второй этап, Уфа. Гонка преследования, 12,5 км. Мужчины

1. (2) Даниил Серохвостов — 35.50,1 (4 промаха).
2. (3) Кирилл Бажин — отставание 13,0 (1).
3. (1) Эдуард Латыпов +1.12,6 (7).
4. (6) Дмитрий Лазовский (Беларусь) +1.22,4 (3).
5. (9) Александр Логинов +1.23, 6 (3).
6. (10) Рустам Каюмов +1.58,1 (3).

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