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Бьорндален — о серебре Легрейда в спринте: сильнейший Стурла, которого мы видели в сезоне

Восьмикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира легендарный норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален прокомментировал выступление соотечественника Стурлы Холм Легрейда в спринтерской гонке на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024 в Оберхофе (Германия). Легрейд допустил один промах и занял второе место в спринте.

«Легрейд выглядит очень здорово. Сильнейший Стурла, которого мы видели в нынешнем сезоне», — приводит слова Бьорндалена TV2.

Биатлон. Кубок мира, четвёртый этап, Оберхоф. Спринт, 10 км. Мужчины

1. Бенедикт Долль (Германия) — 24.12,2 (1 промах).

2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — отставание 1,8 секунды (1).

3. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия) +5,4 (1).

4. Йоханнес Бё (Норвегия) +19,6 (2).

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