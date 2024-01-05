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Бьорндален — о серебре Легрейда в спринте: сильнейший Стурла, которого мы видели в сезоне

Бьорндален — о серебре Легрейда в спринте: сильнейший Стурла, которого мы видели в сезоне
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Восьмикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира легендарный норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален прокомментировал выступление соотечественника Стурлы Холм Легрейда в спринтерской гонке на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024 в Оберхофе (Германия). Легрейд допустил один промах и занял второе место в спринте.

«Легрейд выглядит очень здорово. Сильнейший Стурла, которого мы видели в нынешнем сезоне», — приводит слова Бьорндалена TV2.

Биатлон. Кубок мира, четвёртый этап, Оберхоф. Спринт, 10 км. Мужчины

1. Бенедикт Долль (Германия) — 24.12,2 (1 промах).
2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — отставание 1,8 секунды (1).
3. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия) +5,4 (1).
4. Йоханнес Бё (Норвегия) +19,6 (2).

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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