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Поварницын: хватит уже топтаться вокруг да около, нужно было завоевать медаль

Поварницын: хватит уже топтаться вокруг да около, нужно было завоевать медаль
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Российский биатлонист Александр Поварницын прокомментировал завоевание серебра в пасьюте на третьем этапе Кубка Содружества в Раубичах.

«Задача была — зайти на пьедестал. Какое место — неважно. Важно было попасть в топ-3. Хватит уже топтаться вокруг да около, нужно было завоевать медаль.

Если бы Антон допустил ещё одну ошибку на огневом рубеже, то можно было бы бороться с ним за первое место. Я немного остался недоволен тем, как я провёл ходом заключительную часть гонки. Хотелось бы пробежать последний круг получше. Всё-таки отработал не на 100 процентов, был запас. Да и на стрельбище можно было отработать более быстро, но я старался стрелять наверняка.

Обстановка прекрасная. В Беларуси за нас тоже болеют, слышно, как трибуны кричат: «Саша! Саша!» Про Корнева и про меня, надеюсь (улыбается)», — передаёт слова Поварницына корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.

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