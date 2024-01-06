«Порома — шоумен». Йоханнес Бё — о словах лыжника про биатлонистов

Норвежский биатлонист, пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бё отреагировал на слова шведского лыжника Вильяма Порома, заявившего, что биатлонисты — неудавшиеся лыжники, а сам биатлон — спорт класса Б.

«Я видел, как Кентен Фийон Майе отметил меня на фотографии, и мне стало интересно, зачем это нужно. Потом я нашёл обоснование. Поддерживаю Кентена. Порома — шоумен (смеётся). Это свежее заявление. Но мы спортсмены класса А, и он, вероятно, понимает это в глубине души», — приводит слова Бё NRK.

Также слова Порома прокомментировал Эндре Стрёмсхейм: «Когда норвежский биатлонист Йохан-Олав Ботн пробовал свои силы в лыжных гонках, мы увидели, что он в самый обычный день вошёл в топ-10 лучших в Норвегии. А Норвегия, вероятно, намного лучше Швеции в лыжах, так что можно сделать выводы. Жаль, что интерес к лыжам невелик. Вероятно, им не хватает непредсказуемости и интересных личностей».

Ранее Кентен Фийон Майе опубликовал в социальных сетях фото, которым также высмеял слова Порома, показавшиеся биатлонистам слишком самоуверенными.

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