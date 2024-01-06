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Кубок мира по биатлону сезон-2023/2024: Стрёмсхейм выиграл гонку преследования, Йоханнес Бё — пятый

Норвежцы устроили кошки-мышки на Кубке мира. Стрёмсхейм выиграл первую гонку в элите
Юлия Сидорова
Кубок мира по биатлону сезон-2023/2024
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Эндре тактически обыграл товарища по команде.

Мужская гонка преследования в Оберхофе запомнится первой победой 26-летнего норвежца Эндре Стрёмсхейма и провалом Йоханнеса Бё на трассе.

Легрейд провалил план

Победитель спринта Бенедикт Долль уже во второй раз в сезоне не смог удержаться в тройке призёров по итогам гонки преследования. К первому рубежу он подошёл в окружении Стурлы Легрейда, Эндре Стрёмсхейма и Йоханнеса Бё. Но если норвежцы со стрельбой справились, то немец допустил сразу три промаха и выбыл из борьбы, финишировав в итоге 12-м.

Как прошёл спринт в Оберхофе:
Биатлонисты-снайперы в Оберхофе остались без медалей! Йоханнес Бё — только с «деревяшкой»
Биатлонисты-снайперы в Оберхофе остались без медалей! Йоханнес Бё — только с «деревяшкой»

А вот для норвежцев после первого рубежа всё только начиналось. Подходя ко второй лёжке, Легрейд решил, что не хочет стрелять с первого коврика, и пропустил вперёд товарищей по команде. Эндре и Йоханнес с предложением согласились и на рубеже были чисты, тогда как сам Легрейд, стрелявший с третьей позиции, поплатился за свою же тактику. Он допустил промах и вылетел из тройки лидеров, пропустив вперёд не только Бё и Стрёмсхейма, но и шведа Понсилуому.

Прямые трансляции гонок Кубка мира доступны в Okko.

Борьба за золото и бронзу развернулась ещё до первой стойки. На седьмом километре дистанции за первое место бились Йоханнес и Эндре, в это же время в 20 секундах от них Легрейд сражался с Понсилуомой.

Стрельба стоя вывела Стрёмсхейма в единоличные лидеры с отрывом в 26 секунд от младшего Бё, допустившего первый промах в гонке. Стурла тоже промазал, но Понсилуома ошибся дважды, так что к последней стрельбе норвежцы отправлялись в гордом одиночестве, имея 20-секундный запас.

Тактические игры Стрёмсхейма

На заключительной стойке нервы сдали у обоих лидеров: Стрёмсхейм промахнулся дважды, Йоханнес и того больше – три выстрела мимо цели. Это был шанс для Легрейда, которым он успешно воспользовался. Но возглавить гонку с отрывом у него не вышло, Эндре уже отмотал штрафные круги и направился к финишу. Спортсменов ожидала борьба за золото.

Йоханнес Бё

Йоханнес Бё

Фото: Christian Manzoni/NordicFocus/Getty Images

Между ними вновь началась игра. Теперь уже Стрёмсхейм предложил Стурле выйти вперёд, немного отсиделся за ним, а в конце 12-го километра быстро и уверенно обогнал товарища по команде и рванул вперёд. Легрейд с таким напором не справился, и Эндре обеспечил себе первую победу в карьере на элитном уровне.

Тем временем ещё один норвежец Йоханнес Дале-Шевдал благодаря почти идеальной стрельбе поднялся с седьмой позиции на третью и оставил позади Йоханнеса Бё. Позже обойти лидера общего зачёта удалось и старшему брату Тарьею. 35-летний норвежец продемонстрировал лучшую скорость на дистанции и финишировал четвёртым. Топ-6 спортсменов замкнул единственный ненорвежец – Фабьен Клод из Франции.

Кстати, только один представитель сборной Норвегии финишировал за пределами первой пятёрки. Йохан-Олав Ботн занял 24-ю позицию. А значит, в Рупольдинге этого парня мы уже не увидим.

В Рупольдинге в сборную вернётся Кристиансен:
Сборная Норвегии убрала из состава олимпийского чемпиона. Чем провинился Кристиансен
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