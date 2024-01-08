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Софи Шово прокомментировала выступление команды Франции в женской эстафете в Оберхофе

Софи Шово прокомментировала выступление команды Франции в женской эстафете в Оберхофе
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Французская биатлонистка Софи Шово прокомментировала выступление своей команды в женской эстафете на четвёртом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). В гонке спортсменка бежала третий этап, а её сборная выиграла старт.

«Я была очень спокойна и хотела попасть в эстафету. Поэтому с нетерпением ждала старта и была счастлива, что всё получилось здесь, в Оберхофе, после нескольких отличных личных гонок. Я сосредоточилась на себе, несмотря на то, что это была командная гонка. Сказала себе, что это спринт с дополнительными патронами и что это, прежде всего, индивидуальный старт. Это помогло мне абстрагироваться от давления», — приводит слова Шово Nordic Magazine.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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