Софи Шово прокомментировала выступление команды Франции в женской эстафете в Оберхофе

Французская биатлонистка Софи Шово прокомментировала выступление своей команды в женской эстафете на четвёртом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). В гонке спортсменка бежала третий этап, а её сборная выиграла старт.

«Я была очень спокойна и хотела попасть в эстафету. Поэтому с нетерпением ждала старта и была счастлива, что всё получилось здесь, в Оберхофе, после нескольких отличных личных гонок. Я сосредоточилась на себе, несмотря на то, что это была командная гонка. Сказала себе, что это спринт с дополнительными патронами и что это, прежде всего, индивидуальный старт. Это помогло мне абстрагироваться от давления», — приводит слова Шово Nordic Magazine.

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