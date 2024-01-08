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Жаклен — о провале в эстафете: мог бы сказать, что со мной покончено, но буду бороться

Жаклен — о провале в эстафете: мог бы сказать, что со мной покончено, но буду бороться
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Французский биатлонист Эмильен Жаклен, призёр Олимпийских игр и четырёхкратный чемпион мира, прокомментировал свой провал в мужской эстафете на четвёртом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Спортсмен на своём этапе зашёл на четыре штрафных круга, использовав все шесть дополнительных патронов.

«Несмотря на условия, я уходил, чтобы побеждать, без особых опасений. Мы же знаем, что в Оберхофе сложно! На лёжке я старался работать с выстрелами чуть в сторону, потому что на пристрелке был ветер, который дул вправо, а в гонке он ещё усилился. По сути, это было бесполезно, потому что патроны улетели выше. Очень неудачно. Затем я пытался продолжить концентрироваться на ходе на лыжах, но проиграл и битву ногами.

Я стараюсь проявлять профессионализм, сохраняя спокойствие и выкладываясь в гонке на полную. Уже много времени, год, я постоянно борюсь. Мог бы сказать, что с Эмильеном покончено, но буду бороться столько, сколько смогу. Мне очень плохо после эстафеты, но я не собираюсь останавливаться после неудачи. Буду продолжать бороться», — приводит слова спортсмена Nordic Magazine.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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