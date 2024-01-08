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Глава DSV — о критике этапа в Оберхофе: никто не хочет проводить гонки в начале года

Глава DSV — о критике этапа в Оберхофе: никто не хочет проводить гонки в начале года
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Президент Ассоциации лыжных видов спорта Германии (DSV) Франц Штайнле высказался о критике проведения этапа Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия). Ранее биатлонисты раскритиковали подготовку трассы на этапе. Мужской спринт в Оберхофе пришлось перенести на день из-за тёплой погоды и дождей.

«Первая неделя января всегда трудная. После этого, безусловно, станет лучше. Расписание начала года вызывает вопросы. С одной стороны, это связано с климатическими условиями, с другой — с проблемами с размещением болельщиков и спортсменов из-за позднего завершения рождественских каникул в Тюрингии. Но отменять соревнования в Оберхофе нельзя, это классика биатлонного календаря. Нужно выяснить, какие изменения мы можем внести. Поменять местами этапы Кубка мира сложно, потому что никто не хочет проводить соревнования у себя в первую неделю января. Мы будем обсуждать этот вопрос», — приводит слова Штайнле Sport1.de.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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