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Сборная Норвегии по биатлону огласила состав на 5-й этап Кубка мира в Рупольдинге

Стал известен состав сборной Норвегии по биатлону на пятый этап Кубка мира – 2023/2024, который пройдёт с 10 по 14 января в Рупольдинге (Германия).

Женщины:

Юни Арнеклейв;

Марен Ельмесет Киркеэйде (впервые появится на Кубке мира в сезоне-2023/2024);

Каролин Оффигстад Кноттен;

Марит Исхол Скоган;

Ингрид Ландмарк Тандреволд.

Мужчины:

Ветле Шоста Кристиансен;

Йоханнес Бё (лидер Кубка мира);

Тарьей Бё;

Йоханнес Дале-Шевдал;

Стурла Холм Легрейд;

Эндре Стрёмсхейм.

Из всего вышеперечисленного стоит отметить возвращение на Кубок мира олимпийского чемпиона 2022 года, трёхкратного чемпиона мира в эстафетах Ветле Шоста Кристиансена, который пропускал прошлый этап из-за неудовлетворительных результатов и был заменён на Йохана-Олава Ботна.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.