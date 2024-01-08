Динара Алимбекова опубликовала хвалебный пост в честь триумфа Смольского в Раубичах

Олимпийская чемпионка в эстафете 2018 года, победительница гонок на этапах Кубка мира, белорусская биатлонистка Динара Алимбекова-Смольская опубликовала хвалебный пост в честь успешного выступления своего супруга, серебряного призёра Олимпиады-2022 в индивидуальной гонке Антона Смольского на третьем этапе Кубка Содружества, который прошёл в Раубичах (Беларусь). Смольский выиграл все три гонки в рамках данных соревнований.

«Если вам кто-нибудь когда-нибудь скажет, что успеха можно добиться без каждодневного труда – не верьте! Победить во всех трёх гонка дома (эмодзи «огонь»). Ты (Смольскому) сделал это благодаря своему упорству и трудолюбию! Эти эмоции надолго останутся в памяти. Спасибо, Антон, ты в очередной раз доказываешь, что любимому виду спорта нужно отдаваться полностью, порой идя на жертвы, и он ответит тебя взаимностью! Большая благодарность всем тем людям, которые помогают нам сейчас!» — написала Алимбекова-Смольская в своих социальных сетях.