«Ваши золотые мальчики». Тарьей Бё опубликовал фото с ужина сборной Норвегии

Трёхкратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира, норвежский биатлонист Тарьей Бё опубликовал в социальных сетях забавное фото с ужина с командой после победы в мужской эстафете на четвёртом этапе Кубка мира – 2023/2024 в Оберхофе (Германия).

Вместе со старшим Бё в кадр попали его брат Йоханнес (финишёр данной команды), Эндре Стрёмсхейм и Стурла Холм Легрейд.

«Хорошего дня от ваших золотых мальчиков», — подписал фото Тарьей.

Фото: из личного архива Тарьея Бё

Отметим, что в Оберхофе сборная Норвегии продлила победную серию в эстафетах на этапах Кубка мира до 10 гонок. Норвежцы не проигрывают с января 2022 года (этап КМ в Рупольдинге), когда первое место заняли россияне, а норвежцы финишировали седьмыми.

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