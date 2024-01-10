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Командные гонки на чемпионате России по биатлону перенесены из-за погодных условий

Командные гонки на чемпионате России по биатлону перенесены из-за погодных условий
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Пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) объявила о переносе командных гонок у мужчин и женщин на Альфа-Банк чемпионате России по биатлону в Чайковском.

Гонки, проведение которых было запланировано на 13 января, были перенесены на 12 января. Это решение связано с неблагоприятным прогнозом погоды на субботу. Время старта гонок не изменилось. Женская командная гонка начнётся в 09:00 мск, а соревнования у мужчин начнутся в 12:00 мск.

Напомним, чемпионат России по биатлону — 2024 в Чайковском пройдёт с 11 по 14 января. Помимо командных гонок в программу соревнований войдут суперспринты и масс-старты. Лидером общего зачёта Кубка России среди мужчин на данный момент является российский биатлонист Эдуард Латыпов. Первое место в женском общем зачёте занимает россиянка Кристина Резцова.

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