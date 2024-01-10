Йоханнес Бё пропустит эстафету на этапе КМ в Рупольдинге из-за плохого самочувствия

Пятикратный олимпийский чемпион, 17-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё не выступит в мужской эстафете на пятом этапе Кубка мира – 2023/2024 в Рупольдинге (Германия). Титулованный норвежец пропустил две последние тренировки команды, Йоханнес не хочет рисковать здоровьем, поскольку с начала этой недели чувствует себя не лучшим образом.
Завтра, 11 января, мужская сборная Норвегии выступит следующим составом:
Стурла Холм Легрейд;
Йоханнес Дале;
Тарьей Бё;
Ветле Шоста Кристиансен.
Отметим, что на прошлом этапе в Оберхофе сборная Норвегии продлила победную серию в эстафетах Кубка мира до 10 гонок. Вклад в последнюю победу также внёс Эндре Стрёмсхейм, который в Оберхофе также одержал личную дебютную победу. Норвежские тренеры решили дать отдохнуть и ему.
Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.