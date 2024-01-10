«Это я всё испортила». Норвежка Скоган – о провальном результате команды в эстафете

25-летняя норвежская биатлонистка Марит Исхол Скоган прокомментировала провальное выступление в эстафете на пятом этапе Кубка мира – 2023/2024 в Рупольдинге (Германия).

Напомним, Скоган, которой доверили первый этап, зашла на два штрафных круга. В момент передачи эстафеты она отставала от лидера на 1 минуту и 36 секунд. Норвегия в итоге финишировала лишь 10-й. Это худший результат команды с декабря 2017 года.

«Пожалуй, это худшее чувство, которое у меня когда-либо было. Это я всё испортила. Я просто слишком напряглась, а когда ты переусердствуешь – всё работает в 100 раз хуже. Когда человек так старается, стрельба выходит очень слабой. Мне было очень тяжело», — приводит слова Скоган VG, отмечая, что спортсменка вышла на интервью в слезах.

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