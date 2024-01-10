«Я думал, она из оргкомитета». Бессеберг рассказал об инциденте с проституткой в Москве

Бывший глава Международного союза биатлонистов (IBU) норвежец Андерс Бессеберг в зале суда ответил на обвинение в том, что он принимал сексуальные услуги в качестве взятки.

Согласно материалам следствия, в апреле 2013 года Бессеберг пользовался услугами проститутки, которые оплатил представитель Союза биатлонистов России (СБР). Это якобы произошло в одном из отелей Москвы.

«Снаружи стояла молодая, нормально одетая женщина, которая, как я думал, пришла из оргкомитета, чтобы предоставить мне информацию о следующем дне. Я не получал никаких сексуальных услуг от этой женщины, которая едва ли пробыла в комнате больше двух-трёх минут», — приводит слова Бессеберга NRK, журналисты которого присутствуют на слушаниях.

Бессеберг также отметил, что пытался объяснить девушке, что ложится спать, но она не говорила по-английски, а на следующее утро к нему якобы были вопросы от IBU касательно данного визита.