Жулия Симон пригрозила журналисту, который спросил её о мошенничестве

Двукратная чемпионка мира, действующая обладательница Кубка мира, французская биатлонистка Жулия Симон резко отреагировала на вопрос опытного журналиста Radiosport Бенгта Скётта касательно её дела о мошенничестве.

Напомним, на Симон были поданы две жалобы на мошенничество с кредитными картами. При этом одну из них написала коллега спортсменки по национальной команде — Жюстин Бреза-Буше. Расследование данного дела продолжается уже больше года, перед стартом сезона Жулия была задержана полицией для дачи показаний, после чего её отпустили. Новых подробностей хода дела на данный момент нет.

После победы сборной Франции в эстафете на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия) Симон подошла к журналистам в микст-зону. Скётт поднял тему мошенничества, что явно не понравилось спортсменке.

Фото: Aftonbladet

«Вы можете задавать вопросы, касающиеся спорта? Если ты задашь ещё один подобный вопрос, я больше сюда не вернусь», — заявила Симон.

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