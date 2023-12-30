Криминальная драма и норвежские рекорды. Главные события 2023 года в биатлоне

Это был уникальный год. Счастливый, но местами трагичный.

2023-й подходит к концу. За год в биатлонном мире произошло множество самых разных событий: счастливых, исторических, а иногда и очень трагичных. Собрали для вас самые значимые моменты уходящего года.

Рекорды Йоханнеса Бё

Если сезон-2023/2024 Йоханнес Бё начал ни шатко ни валко, то прошлой зимой норвежец был безоговорочным королём биатлона. Именно в начале 2023 года Бё сделал всё для нового невероятного рекорда: 19 побед в 25 личных гонках на Кубке мира. А ведь его результаты могли быть даже лучше, если бы биатлонист не пропустил два старта из-за коронавируса.

Также Бё выдал самую длинную победную серию. Йоханнес выиграл 11 гонок подряд. Кроме того, обладателю БХГ удалось побить рекорд Мартена Фуркада по числу медалей, завоёванных кряду. У француза их было 15, у норвежца – 19.

На чемпионате мира – 2023 Бё поднимался на подиум во всех семи гонках. За турнир в Оберхофе он добыл пять золотых, одну серебряную и одну бронзовую медали. Йоханнес стал 17-кратным чемпионом мира. Больше норвежца побеждал лишь Уле-Эйнар Бьорндален. Но это вопрос времени.

Выступления Йоханнеса в 2023-м были настолько феноменальны, что даже Бё засомневался в возможности когда-то повторить подобное.

«Я согласен, и даже глупо думать иначе. Поэтому я должен наслаждаться этим сезоном. Думаю, что никогда больше не сделаю ничего подобного».

Йоханнес Бё Фото: Getty Images

Доминирование норвежцев в эстафетах

В отсутствие на Кубке мира россиян, а также из-за ухудшения результатов немцев, шведов и французов стало чётко прослеживаться доминирование норвежцев. Мужская команда уже установила невероятный рекорд – выиграла девять эстафет подряд. Серия началась ещё в сезоне-2021/2022. С конца января 2022 года норвежцы не проиграли ни одной мужской эстафеты.

Последний раз сборная Норвегии не побеждала в командной гонке на Кубке мира в начале января 2022 года. Тогда на этапе в Рупольдинге победу одержала Россия (Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Максим Цветков). Норвежцы с резервным составом (Александер Фьелд Андерсен, Сверре Дален Аспенс, Йоханнес Дале, Эрленд Бьонтегорд) стали седьмыми.

Уход лидеров женского биатлона

Весной 2023 года нам в очередной раз пришлось прощаться со звёздными биатлонистами, завершившими свои карьеры. Об уходе из спорта одной из первых объявила норвежка Тириль Экхофф. Двукратная олимпийская чемпионка пропустила сезон-2022/2023 из-за последствий коронавируса. Восстановиться и вернуться у неё так и не получилось.

«Немного грустно, но я чувствую, что это правильное решение. Горжусь своими достижениями и буду вспоминать годы в биатлоне с улыбкой».

По итогам сезона завершила карьеру и лидер норвежской сборной Марте Рёйселанд. Трёхкратной олимпийской чемпионке пришлось пропустить половину сезона из-за проблем со здоровьем, однако на последних этапах Кубка мира и на чемпионате мира Марте была шикарна. Она выиграла шесть золотых медалей, четыре из которых были завоёваны в эстафетах.

«Мне будет не хватать биатлонной семьи и жизни, которой я жила последние 15 лет. Но теперь хочу расставить приоритеты по-другому».

Ушла из спорта и Денизе Херрман-Вик. Олимпийская чемпионка, некогда ворвавшаяся в биатлон из лыжных гонок, шикарно провела последний сезон, заняв четвёртое место в общем зачёте Кубка мира. Свою заключительную золотую медаль Херрман-Вик завоевала в предпоследней гонке.

«После 16 лет лыжных гонок и семи лет биатлона пришло время начать новую главу. Я с нетерпением жду приключений, которые приготовила мне жизнь».

Денизе Херрман-Вик Фото: Getty Images

Суд над Жулией Симон

Главное событие межсезонья вышло околоспортивным. Жюстин Бреза-Буше обвинила свою партнёршу по сборной Жулию Симон в мошенничестве с банковскими картами. По рассказам Бреза-Буше, всё случилось ещё в 2022 году на лыжероллерном фестивале в Норвегии. Там Симон купила на кредитную карту камеру GoPro. Ущерб составил от € 1000 до € 2000.

Помимо Бреза-Буше, иск к Симон подал член штаба сборной Франции по биатлону. Но подробности этой истории не раскрывались. Известно лишь то, что потерпевшая потеряла порядка € 20.

Целый год сложную ситуацию пытались разрешить внутри Французской федерации биатлона. Из-за бездействия руководства федерации Бреза-Буше не выдержала и обратилась в гражданский суд. А Симон все обвинения отрицала, заявляя, что её личность украли и подставили.

В конце октября Жулию арестовывали для допроса. Но после общения с полицией биатлонистку отпустили домой. Финального решения не было, историю либо замяли, либо расследование продолжается и по сей день. При этом Симон и Бреза-Буше спокойно выступают на Кубке мира.

Дарья Виролайнен сменила гражданство

В России же главным событием межсезонья стала смена гражданства Дарьей Виролайнен. В августе биатлонистке официально разрешили представлять Финляндию на международных турнирах. За сборную России Дарья последний раз выступала в 2018 году, так что проблем с переходом не возникло.

Да и вообще, Дарья давно живёт в Финляндии. Она переехала туда вместе с мужем ещё в 2016-м. В 2021-м Виролайнен получила гражданство страны.

Этой зимой бывшая биатлонистка российской команды сперва дебютировала за сборную Финляндии на Кубке IBU, но дольно быстро отобралась на Кубок мира. Сейчас Виролайнен – вторая по результатам в финской команде после Суви Минккинен. Дарья занимает 64-е место в тотале Кубка мира.

Смерть Анфисы Резцовой

Незадолго до старта нового сезона в России случилась трагедия. 19 октября скончалась трёхкратная олимпийская чемпионка мира Анфиса Резцова. 24 октября её похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Смерть 58-летней Резцовой стала потрясением для российского и мирового биатлона. Анфиса Анатольевна была уникальной спортсменкой. Она была первой женщиной, выигравшей Олимпиаду и в лыжах, и в биатлоне.

Первые этапы Кубка России были посвящены памяти Анфисы Резцовой.

Переходы лыжниц в биатлон

Наталия Шевченко – одна из лучших биатлонисток страны прямо сейчас. А ведь ещё в 2022 году спортсменка была перспективной лыжницей.

В марте 2023 года Шевченко оформила «золотой» дубль в связке спринт-пасьют, взяв свои первые медали в зимнем биатлонном сезоне, а следом завоевала золото в эстафете. Наталия добилась такого успеха менее чем за год.

В этом сезоне Шевченко завоевала шесть медалей: три золота, два серебра и одну бронзу. В общем зачёте Кубка России Наталия идёт второй, уступая один балл Кристине Резцовой. В тотале Кубка Содружества экс-лыжница на пятом месте, лидеру – Виктории Сливко – она уступает 84 очка.

Неудивительно, что пример Шевченко привёл и к другому переходу лыжницы в биатлон. Летом 2023 года винтовку в руки взяла Анна Грухвина. Однако результаты молодой спортсменки пока не такие впечатляющие, как у её предшественницы. Анна ещё ни разу не заехала в топ-30.