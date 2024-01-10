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Видеообзор второй подряд победы французских биатлонисток на Кубке мира и провала норвежек

Сборная Франции выиграла женскую эстафету в рамках пятого этапа Кубка мира – 2023/2024 по биатлону, который стартовал в Рупольдинге (Германия). Вторыми к финишу пришли представительницы Швеции. Тройку призёров замкнули немецкие биатлонистки.

Биатлон. Кубок мира, пятый этап, Рупольдинг. Эстафета, 4x6 км. Женщины

1. Франция (Лу Жанмонно, Жанна Ришар, Софи Шово, Жулия Симон) — 1:08.44,5 (0 штрафных кругов + 4 дополнительных патрона).

2. Швеция (Анна Магнуссон, Линн Перссон, Мона Брорссон, Эльвира Эберг) — отставание 8,7 секунды (0 + 3).

3. Германия (Янина Хеттих, София Шнайдер, Франциска Пройс, Ханна Кебингер) + 46,7 (0 + 3)…

10. Норвегия (Марит Исхол Скоган, Каролин Оффигстад Кноттен, Юни Арнеклейв, Ингрид Ландмарк Тандреволд) + 3.16,0 (2 + 6).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором данной гонки.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.