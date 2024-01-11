Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Тарьей Бё приобрёл новый дом в Осло за $ 2,5 млн

Тарьей Бё приобрёл новый дом в Осло за $ 2,5 млн
Комментарии

Трёхкратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира, норвежский биатлонист Тарьей Бё вместе с супругой Гитой Симонсен приобрели новый дом в Осло стоимостью в 25,5 млн норвежских крон (почти $ 2,5 млн), сообщает Dagens Næringsliv.

По информации издания, приобретённый дом площадью в 198 квадратных метров находится в престижном районе Виндерен. Якобы его изначальная стоимость составляла 27 млн норвежских крон, но супружеской паре удалось сбить цену на 1,5 млн.

Интересно, что прошлой осенью старший Бё продал виллу в этом же районе за 25,1 млн норвежских крон. Он приобрёл её ещё в 2017 году, тогда она стоила 16,5 млн.

Напомним, 23 сентября 2022 года Тарьей впервые стал отцом. У биатлониста и его жены родился сын, которого назвали Ароном.

Материалы по теме
«Это был шок». Норвежские биатлонисты потерялись в тумане, но всё равно выиграли эстафету
«Это был шок». Норвежские биатлонисты потерялись в тумане, но всё равно выиграли эстафету
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android