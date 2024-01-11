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Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
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Кубок мира, 5-й этап, мужчины: во сколько начнётся эстафета, где смотреть прямой эфир

Кубок мира, 5-й этап, мужчины: во сколько начнётся эстафета, где смотреть прямой эфир
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Сегодня, 11 января, в Рупольдинге (Германия) пройдёт мужская эстафета в рамках пятого этапа Кубка мира – 2023/2024 по биатлону. Соревнования начнутся в 16:30 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовым листом данной гонки.

Биатлон. Кубок мира, 5-й этап, Рупольдинг. Эстафета, 4x7,5 км. Мужчины. Стартовый лист

1. Норвегия (Стурла Холм Легрейд, Йоханнес Дале, Тарьей Бё, Ветле Шоста Кристиансен).
2. Германия (Юстус Штрелов, Йоханнес Кюн, Бенедикт Долль, Филипп Наврат).
3. Франция (Эрик Перро, Эмильен Жаклен, Фабьен Клод, Кентен Фийон Майе).

Биатлон. Кубок мира-2023/24. Этап 5, Рупольдинг, Германия
Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета
11 января 2024, четверг. 16:30 МСК
Не началось

Напомним, российские биатлонисты пропускают сезон-2023/2024 Кубка мира по решению Международного союза биатлонистов (IBU), который таким образом отреагировал на ситуацию на Украине.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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