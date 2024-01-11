Александр Логинов рассказал, что использовал бахилы во время гонок

Двукратный бронзовый призёр Олимпиады-2022, чемпион мира 2020 года в спринте российский биатлонист Александр Логинов рассказал, как утепляется перед гонками в нынешнем сезоне.

«Для меня морозы стали проблемой. У меня отмороженные пальцы на ногах. С руками тоже был период, когда от холода трескалась кожа на костяшках пальцев, никакие перчатки не спасали, но сейчас удалось подобрать крем, которым я прямо очень доволен. Не думал, что мне так сильно может это помочь. А вот на ногах ногти слезали, совсем чёрные были.

Поэтому сейчас даже при нахождении на улице в -15 °C в ботинках у меня за 40 минут отмерзают ноги, какие бы меры предосторожности я ни принимал. Поэтому и бежал в Уфе одну из гонок в бахилах. И в Хантах в бахилах бежал. Знаю, что есть риск обморозить пальцы даже за совсем короткую гонку», — приводит слова Логинова «RT на русском».

Александр Логинов на данный момент занимает четвёртое место в общем зачёте Кубка России по биатлону среди мужчин. На счету спортсмена 114 очков. Лидером общего зачёта соревнований является российский биатлонист Эдуард Латыпов, набравший 168 очков. С 11 по 14 января в Чайковском проходит чемпионат России по биатлону.