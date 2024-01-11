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Сола: на финише понимала, что Шевченко меня не обгонит, но уже видела её боковым зрением

Сола: на финише понимала, что Шевченко меня не обгонит, но уже видела её боковым зрением
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Белорусская биатлонистка Анна Сола прокомментировала своё выступление в суперспринте на чемпионате России — 2024 в Чайковском. Спортсменка допустила пять промахов и заняла второе место.

«Я видела боковым зрением, что Наталия в затылок дышит. Понимала, что она уже не обгонит, потому что дистанция заканчивалась, но я её уже прям увидела. Что касается ошибок в стрельбе, я решила не выцеливать из-за сильного ветра, а пытаться отыгрывать ногами, потому что здесь штрафной круг не такой большой. Я решила рисковать.

Во время квалификации бежала в разминочном комбинезоне, чтобы не замёрзнуть, а в финале замёрзнуть не успела, потому что гонка быстрая», — сказала Сола в эфире «Матч ТВ».

Биатлон. Чемпионат России, Чайковский.
Суперспринт. Женщины. Финал

1. Тамара Дербушева (Свердловская область, Россия) — 23.10,0 (3 промаха).
2. Анна Сола (Беларусь) — отставание 1,2 секунды (5).
3. Наталия Шевченко (Свердловская область, Россия) +1,6 (4).

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