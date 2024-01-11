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Наталия Шевченко объяснила три промаха на третьей стрельбе в суперспринте на ЧР-2024

Наталия Шевченко объяснила три промаха на третьей стрельбе в суперспринте на ЧР-2024
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Российская биатлонистка Наталия Шевченко высказалась о своём выступлении в суперспринте на чемпионате России — 2024 в Чайковском. Спортсменка, выступающая за команду Свердловской области, допустила четыре промаха (все — на стрельбе стоя) и заняла третье место в этой гонке.

«Не сильно замёрзла, подмерзали пальцы перед стрельбой, но нормально. На третьем рубеже дул сильный ветер, даже снег наметало, поэтому допустила три промаха. Гонка удалась не на пять с плюсом, но понравилось, что на последнем круге была борьба с Аней Солой. Не расслабляешься до самого финиша. Сперва была задача обогнать Ирину Казакевич, а потом почувствовала, что есть силы догнать и Аню, но на последних метрах не сумела», — сказала Шевченко в эфире «Матч ТВ».

Напомним, победительницей суперспринта на чемпионате России стала российская биатлонистка Тамара Дербушева, а серебро завоевала белоруска Анна Сола.

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