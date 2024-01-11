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Латыпов: лучшим спортсменом года назову Большунова, у него нет конкурентов в России

Латыпов: лучшим спортсменом года назову Большунова, у него нет конкурентов в России
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Трёхкратный призёр Олимпиады-2022 российский биатлонист Эдуард Латыпов рассказал, кого считает лучшим спортсменом 2023 года в России.

«Если не из нашего вида спорта, то Александр Большунов творит нереальные вещи. У него 12 побед подряд (уже 13. – Прим. «Чемпионата»), выиграл все гонки. У него нет сейчас конкурентов в России – это очень сильный показатель. Он действительно удивляет меня – выдающийся спортсмен. Лучшим спортсменом года назову Большунова – он никому не дал шансов победить», — приводит слова Латыпова Metaratings.

Сам Латыпов ранее заявил, что нацелен выиграть все старты, в которых будет участвовать в 2024 году. Однако в начале года это реализовать ему не удалось: он не попал на пьедестал ни в одной из трёх гонок на третьем этапе Кубка Содружества в Раубичах и стал вторым в суперспринте на чемпионате России.

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