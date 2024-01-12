Кристиансен был огорчён, когда Тарьей Бё создал отрыв для Норвегии в эстафете

Олимпийский чемпион 2022 года, трёхкратный чемпион мира в эстафетах, норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен прокомментировал победу сборной Норвегии в эстафете на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия).

«У меня был непривычно долгий рождественский перерыв. Температура дома тоже была нетипичной – минус 30, было сложновато тренироваться, особенно в стрельбе. Всё ещё чувствую мороз в пальцах. Возможно, сегодня это повлияло на мою лёжку, но я всё равно рад возвращению. Особенно в Рупольдинг, чья публика – это сердце биатлона.

Последний этап эстафеты – всегда особенный, независимо от того, сколько раз я уже бегал его раньше. Немцы здесь не так уж сильно отстают. После двух с половиной этапов я думал, что отрыв будет меньше. Наполовину и рад, и огорчён, что Тарьей (Бё) внёс такой дисбаланс», — приводит слова Кристиансена пресс-служба IBU.

Кристиансен называет «дисбалансом» тот факт, что старший Бё принимал эстафету в 3,8 секунды от сборной Германии, а передал Ветле уже с гандикапом в 41,8 секунды.