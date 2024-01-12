Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Женщины. 7.5 км Спринт. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Мазе — о словах Кристиансена про исключение из сборной: Ветле повёл себя неблагодарно

Мазе — о словах Кристиансена про исключение из сборной: Ветле повёл себя неблагодарно
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной Норвегии по биатлону Зигфрид Мазе прокомментировал слова биатлониста команды Ветле Шоста Кристиансена, который ранее назвал своё исключение из сборной на этап Кубка мира в Оберхофе (Германия) некомпетентным решением.

«Мы не включили Кристиансена в заявку команды на этап в Оберхофе, потому что в Ленцерхайде его форма была не такой хорошей. Ветле знал, что мы планируем его участие на этапе в Рупольдинге, поэтому я считаю, что он повёл себя совершенно неблагодарно. Он видел лишь то, что его исключили из команды. Я был расстроен из-за заявления Ветле, потом у нас был разговор с глазу на глаз. Я объяснил ему своё видение ситуации и отметил, что мне нужно, чтобы мы доверяли друг другу. Теперь, конечно, всё это в прошлом. Возможно, он с этим не согласится, но его высказывание в СМИ было разочаровывающим. Однако все мы люди», — приводит слова Мазе L'Equipe.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

Материалы по теме
Кристиансен — об исключении из сборной на этап КМ в Оберхофе: некомпетентное решение
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android