Мазе — о словах Кристиансена про исключение из сборной: Ветле повёл себя неблагодарно

Главный тренер сборной Норвегии по биатлону Зигфрид Мазе прокомментировал слова биатлониста команды Ветле Шоста Кристиансена, который ранее назвал своё исключение из сборной на этап Кубка мира в Оберхофе (Германия) некомпетентным решением.

«Мы не включили Кристиансена в заявку команды на этап в Оберхофе, потому что в Ленцерхайде его форма была не такой хорошей. Ветле знал, что мы планируем его участие на этапе в Рупольдинге, поэтому я считаю, что он повёл себя совершенно неблагодарно. Он видел лишь то, что его исключили из команды. Я был расстроен из-за заявления Ветле, потом у нас был разговор с глазу на глаз. Я объяснил ему своё видение ситуации и отметил, что мне нужно, чтобы мы доверяли друг другу. Теперь, конечно, всё это в прошлом. Возможно, он с этим не согласится, но его высказывание в СМИ было разочаровывающим. Однако все мы люди», — приводит слова Мазе L'Equipe.

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