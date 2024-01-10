Кристиансен — об исключении из сборной на этап КМ в Оберхофе: некомпетентное решение

Олимпийский чемпион 2022 года, трёхкратный чемпион мира в эстафетах норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен высказался о своём исключении из состава сборной на этап Кубка мира в Оберхофе (Германия).

Напомним, вместо Кристиансена в команду был вызван Йохан-Олав Ботн, которые не показал высоких результатов в Оберхофе. В связи с этим Кристиансен был вновь включён в заявку сборной Норвегии на этап Кубка мира в Рупольдинге (Германия).

«Это решение было странным, но я хотел, чтобы Ботн был спокоен перед дебютом на Кубке мира. Впервые выступать на таких соревнованиях и так непросто, и ему не стало бы легче от того, что я бы дулся в сторонке и жаловался на решение штаба. Я и сам не хотел тратить силы и время, осуждая это некомпетентное решение. Под некомпетентностью я подразумеваю то, что ассоциация проигнорировала один из важнейших принципов отбора. Но я не хотел зацикливаться на этом во время Рождества», — приводит слова Кристиансена NRK.

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