Мазе — о вызове Ботна на этап КМ в Оберхофе: что бы мы ни делали, нас всё равно критикуют

Главный тренер сборной Норвегии по биатлону Зигфрид Мазе объяснил вызов биатлониста Йохан-Олава Ботна в основную команду на этап Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024 в Оберхофе (Германия) и высказался о неудачных результатах спортсмена. Напомним, на этапе в Оберхофе Ботн заменил Ветле Шоста Кристиансена.

«В Оберхофе результаты часто бывают случайными из-за условий. Именно Ботн имел несчастье поехать туда, а не Кристиансен. И если бы мы не вызвали Ботна в основную сборную, то получили бы критику со стороны его команды. Что бы мы ни делали, нас всё равно будут критиковать», — приводит слова Мазе L'Equipe.

В Оберхофе Ботн занял 26-е место в спринте, допустив четыре промаха, а затем стал 24-м в пасьюте с пятью промахами. На следующий этап Кубка мира в Рупольдинг (Германия) был вновь вызван Кристиансен.

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