У биатлониста Бектуганова сломалась лыжа в командной гонке на ЧР в Чайковском

На чемпионате России — 2024 по биатлону у российского биатлониста Александра Бектуганова из Ямало-Ненецкого АО сломалось крепление на лыже, это привело к падению спортсмена.

Сообщается, что Бектуганов просил новую лыжу, однако у тренеров, которые стояли на том участке трассы, были только палки. В итоге сервисёр с одной лыжей бежал со стадиона к Александру на трассу.

Отметим, что сборная Ямало-Ненецкого АО заняла в этой гонке лишь 11-е место, преодолев дистанцию за 32:33.3 (+4:17.1 ).

Ранее Бектуганов стал победителем суперспринта с результатом 20 минут 31,4 секунды.