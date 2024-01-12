Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Женщины. 7.5 км Спринт. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

У биатлониста Бектуганова сломалась лыжа в командной гонке на ЧР в Чайковском

У биатлониста Бектуганова сломалась лыжа в командной гонке на ЧР в Чайковском
Комментарии

На чемпионате России — 2024 по биатлону у российского биатлониста Александра Бектуганова из Ямало-Ненецкого АО сломалось крепление на лыже, это привело к падению спортсмена.

Сообщается, что Бектуганов просил новую лыжу, однако у тренеров, которые стояли на том участке трассы, были только палки. В итоге сервисёр с одной лыжей бежал со стадиона к Александру на трассу.

Отметим, что сборная Ямало-Ненецкого АО заняла в этой гонке лишь 11-е место, преодолев дистанцию за 32:33.3 (+4:17.1 ).

Ранее Бектуганов стал победителем суперспринта с результатом 20 минут 31,4 секунды.

Материалы по теме
Сборная Беларуси одержала победу в мужской командной гонке на ЧР в Чайковском
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android