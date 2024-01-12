Бьорндален — о деле Бессеберга: было бы здорово получить ответы

Норвежский биатлонист, восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален высказался о деле бывшего главы Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга, обвиняемого в коррупции и содействии употреблению допинга спортсменами. Судебный процесс над Бессебергом проходит в эти дни.

«С нетерпением жду, что правда спустя шесть лет наконец-то вскроется, это заняло слишком много времени. Было бы неплохо получить ответы. Ходит много слухов, поэтому не могу дождаться, когда станут известны доказательства», — приводит слова спортсмена издание Dagbladet.

Ранее сегодня шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон заявил, что надеется на тюремное заключение Бессеберга после приговора, вне зависимости от того, будут ли в доказательствах учтены примеры употребления допинга россиянами.