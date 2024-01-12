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Бреза-Буше высказалась о своём выступлении в спринте на этапе КМ в Рупольдинге

Бреза-Буше высказалась о своём выступлении в спринте на этапе КМ в Рупольдинге
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Французская биатлонистка Жюстин Бреза-Буше, текущий лидер общего зачёта Кубка мира, прокомментировала своё выступление в спринте на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия), где спортсменка, дважды промахнувшись на стрельбе, финишировала 12-й с отставанием от победившей в гонке норвежки Ингрид Ландмарк Тандревольд в 55,2 секунды.

«Неплохая гонка, хотя меня, очевидно, расстраивает стрельба, потому что я знаю, что патроны были близки к цели как на лёжке, так и на стойке. На лыжах чувствовала себя неплохо, но всё равно на 30 секунд отстала от моего лучшего времени.

Есть доля разочарования, но, несмотря ни на что, в гонке преследования я буду уступать меньше минуты. Всё не так уж плохо, и отсутствие в эстафете не так сильно на меня повлияло. Сегодня просто были спортсменки сильнее, чем я», — приводит слова биатлонистки Ski-Nordique.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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