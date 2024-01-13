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Кубок мира, 5-й этап, мужчины: во сколько начнётся спринт, где смотреть прямой эфир

Сегодня, 13 января, в Рупольдинге (Германия) пройдёт мужская спринтерская гонка в рамках пятого этапа Кубка мира – 2023/2024 по биатлону. Соревнования начнутся в 16:30 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовым листом данной гонки.

Биатлон. Кубок мира, 5-й этап, Рупольдинг. Спринт, 10 км. Мужчины. Стартовый лист

3. Кентен Фийон Майе (Франция)

6. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия)

8. Мартин Понсилуома (Швеция)

10. Себастиан Самуэльссон (Швеция)

13. Йоханнес Бё (Норвегия)

19. Бенедикт Долль (Германия)

21. Тарьей Бё (Норвегия)

32. Филипп Наврат (Германия)

36. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия)

38. Стурла Холм Легрейд (Норвегия)

51. Эмильен Жаклен (Франция).

Напомним, российские биатлонисты пропускают сезон-2023/2024 Кубка мира по решению Международного союза биатлонистов (IBU), который таким образом отреагировал на ситуацию на Украине.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.