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Легрейд назвал старшего Бё «главным бизнесменом команды», узнав, что тот купил дом

Легрейд назвал старшего Бё «главным бизнесменом команды», узнав, что тот купил дом
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Олимпийский чемпион в эстафете, пятикратный чемпион мира, норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд высказался о том, что его соотечественник трёхкратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира Тарьей Бё ранее приобрёл дом за 25,5 млн норвежских крон (почти $ 2,5 млн) в престижном районе Осло.

«Денег у него больше, чем у меня, но он уже давно занимается спортом. Он главный бизнесмен команды, у него всегда какие-то дела, и он часто разговаривает по телефону. Он хорошо обращается с деньгами», — приводит слова Легрейда Expressen.

Отметим, что сегодня и Легрейд, и Бё пробегут спринт в рамках пятого этапа Кубка мира – 2023/2024 по биатлону. Соревнования проходят в Рупольдинге (Германия).

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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