Врач сборной Норвегии рассказал, как запрещённый препарат помог Кристиансену выздороветь

Врач сборной Норвегии по биатлону Ола Бергер рассказал, как лекарство, внесённое в допинг-лист, помогло олимпийскому чемпиону Ветле Шоста Кристиансену выздороветь после продолжительной болезни: с лета 2023 года у биатлониста были проблемы с лёгкими.

Ранее спортсмен сообщил, что данное средство можно использовать вне соревнований, вследствие чего он не принимал участия в официальных стартах в Норвегии в ноября 2023 года. При этом проблемы Кристиансена со здоровьем привели к конфликту с тренерским штабом сборной Норвегии: из-за пропуска этапа Кубка мира в Оберхофе (Германия) биатлонист назвал специалистов «некомпетентными».

«Это совершенно нормальная процедура в общей практике, когда не получается достичь выздоровления с помощью иного лечения. Болезнь продолжалась длительное время. Мы пробовали иные вещи, но был важен именно этот препарат. Нам нужно использовать лучшие лекарства, даже если придётся пропустить соревнования.

От этого средства не стать лучшим спортсменом. Причина, по которой нельзя участвовать в соревнованиях, употребляя его, заключается в том, что, если дать кортизол или стероиды здоровому человеку, его производительность улучшится. Но если их примет человек нездоровый, он просто пойдёт на поправку. И человек не станет лучше», — приводит слова Бергера NRK.

Врач отметил, что уже после трёх дней после приёма данное средство не влияет на здоровье человека. Однако Кристиансен для перестраховки пропустил десять дней, которые привели к пропуску сборов в Шушене (Норвегия) и недовольству решениями тренерского штаба.

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