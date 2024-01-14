Жаклен — после 4-го места в спринте на КМ: снова начал получать удовольствие от спорта

Французский биатлонист Эмильен Жаклен, призёр Олимпийских игр и четырёхкратный чемпион мира, прокомментировал своё состояние после четвёртого места в спринте на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). В этой гонке спортсмен впервые с марта 2021 года не допустил ни одной ошибки на огневых рубежах.

«Неудача в эстафете в Оберхофе помогла мне привести мысли в порядок. Я люблю этот вид спорта и с самого детства мечтал в нём оказаться. И я вернул эту мысль на первый план, снова начал получать удовольствие от вида спорта, который я обожаю. Каждый день — новая возможность воплотить мечты в реальность», — приводит слова спортсмена Nordic Magazine.

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