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Корнев повторил празднование Йоханнеса Бё перед финишем в масс-старте на ЧР

Корнев повторил празднование Йоханнеса Бё перед финишем в масс-старте на ЧР
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22-летний российский биатлонист Александр Корнев остановился перед финишем в масс-старте в Чайковском (Пермский край) и встал на колено, скопировав празднование норвежского спортсмена Йоханнеса Бё.

Фото: Телеграм-канал «Союз биатлонистов России»

Йоханнес Бё перед финишем на этапе ЧМ-2023 в Оберхофе

Йоханнес Бё перед финишем на этапе ЧМ-2023 в Оберхофе

Александр Корнев, представляющий Удмуртскую Республику, одержал победу в гонке в рамках чемпионата России — 2023/2024. Спортсмен преодолел дистанцию за 40.57,2. Второе место занял Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан). На третьей строчке расположился Александр Поварницын (Тюменская область).

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