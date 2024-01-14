Корнев — о победе в масс-старте: понимал, что нужно сдружиться с ветром

22-летний российский биатлонист Александр Корнев рассказал, с какими трудностями столкнулся во время мужского масс-старта, который проходил в рамках чемпионата России — 2023/2024 по биатлону, сегодня, 14 января.

«Я ставлю задачу перед каждой гонкой, что не могу прыгнуть выше головы. Мы не раз выступали в такую ветреную погоду, понимал, что нужно работать над каждым выстрелом, сдружиться с ветром. Как он дул, так я себя и вёл. Я ожидал, что будет холоднее, оказалась достаточно хорошая погода, то, что мы все вместе плотно работали, способствовало дополнительному теплу в организме», — сказал Корнев в интервью «Матч ТВ».

Александр Корнев, представляющий Удмуртскую Республику, одержал победу в гонке в рамках чемпионата России — 2023/2024. Спортсмен преодолел дистанцию за 40.57,2. Второе место занял Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан). На третьей строчке расположился Александр Поварницын (Тюменская область).